RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воздушные силы уничтожили три беспилотника Shahed над Николаевской областью

Фото: Воздушные силы уничтожили еще три беспилотника Shahed (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска пытались атаковать Николаевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Воздушные силы отбили все атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Противовоздушной обороной Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожены три из трех беспилотников-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаеввскую область", - говорится в сообщении.

Там отметили, что военные ищут эффективные методы противодействия баражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.

Иранские беспилотники в Украине

Как известно, еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины. Позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.

Впервые иранские БПЛА были сбиты над Украиной 13 сентября. Тогда же воздушную цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области. Стоит отметить, что иранские беспилотники россияне используют в Украине под другим названием. Их переименовуют на "Герань-2".

Позже россияне все активнее начали использовать иранские беспилотники в Украине. В частности, только в Одесской области за вчера было сбито три таких БПЛА.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", украинские специалисты изучают образцы сбитых иранских дронов-камикадзе, а также разрабатывают систему противодействия этим беспилотникам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины