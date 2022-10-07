Повітряні сили знищили ще одну нову російську "вертушку" на півдні

Вранці 7 жовтня над Миколаївською областю було збито ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил .

Довідка . "Алігатор" - це російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.

Нагадаємо, раніше спецназівці СБУ показали, як знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Всього з початку війни російські війська втратили в Україні вже понад дві сотні своїх гелікоптерів.

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