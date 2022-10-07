UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повітряні сили знищили ще одну нову російську "вертушку" на півдні

Фото: Повітряні сили знищили ще одну новітню російську вертушку на півдні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 7 жовтня над Миколаївською областю було збито ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил.

Довідка . "Алігатор" - це російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою.

Нагадаємо, раніше спецназівці СБУ показали, як знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Всього з початку війни російські війська втратили в Україні вже понад дві сотні своїх гелікоптерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосавиация