Воздушные силы уничтожили еще одну новейшую российскую "вертушку" на юге

Утром 7 октября над Николаевской областью был сбит еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил .

Справка . "Аллигатор" - это российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Напомним, ранее спецназовцы СБУ показали, как уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Всего с начала войны российские войска потеряли в Украине уже более двух сотен своих вертолетов.

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