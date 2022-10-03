На Запорізькому напрямку спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт Ка-52 (відео)
Спецпризначенці СБУ знищили російський вертоліт Ка-52 на Запорізькому напрямку. Захисники показали відео "жорстокої посадки" гелікоптера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Спецпризначенці ЦСО "А" відстежили місце, де повинна пролітати ворожа авіація. Тактична група була на позиціях та контролювала район. Бійці знищили російський вертоліт з ПЗРК.
"Після появи в зоні ураження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу наші захисники знищили на фронті літак та вертоліт росіян, а також ліквідували понад 300 окупантів.
Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 60 430 своїх військових.
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