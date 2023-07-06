Повітряні сили знищили 7 ракет "Калібр", якими РФ атакувала Львів

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Тактика ворога

Близько 1:00 окупанти завдали удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр".

"Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід", - розповіли у Повітряних силах.

Обстріл України 6 липня

Вночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У частині областей працювала ППО. У Львові повідомляли про вибухи. Згодом стало відомо, що РФ атакувала Львів ракетами "Калібр". Чотири людини загинули, а 32 особи отримали поранення. Детальніше про атаку на Львів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

