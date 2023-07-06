Воздушные силы уничтожили 7 ракет "Калибр", которыми РФ атаковала Львов

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил удалось уничтожить всего семь из десяти крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Тактика врага

Около 1:00 оккупанты нанесли удар с акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр".

"Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад", - рассказали в Воздушных силах.

Обстрел Украины 6 июля

Ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В части областей работала ПВО. Во Львове сообщали о взрывах. Позже стало известно, что РФ атаковала Львов ракетами "Калибр". Четыре человека погибли, а 32 человека получили ранения. Подробнее об атаке на Львов - читайте в материале РБК-Украина.