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Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Львову суттєво зросла

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Львів, Четвер 06 липня 2023 08:45
Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Львову суттєво зросла Фото: кількість поранених внаслідок ракетного удару по Львову суттєво зросла (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість поранених внаслідок нічного ракетного удару росіян по Львову зросла до 32 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина", - сказано у повідомленні.

Втім рятувальна операція триває.

Ракетний удар по Львову

Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Львову. Вони випустили 10 ракет "Калібр", 7 з яких знищили наші військові.

Внаслідок обстрілу міста пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок, де зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах.

Мер Львова Андрій Садовий назвав обстріл "найбільшою атакою на громадянську інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення".

Все, що відомо про наслідки ракетного удару по Львову в ніч проти 6 липня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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