Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Львову суттєво зросла
Кількість поранених внаслідок нічного ракетного удару росіян по Львову зросла до 32 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
"Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина", - сказано у повідомленні.
Втім рятувальна операція триває.
Ракетний удар по Львову
Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Львову. Вони випустили 10 ракет "Калібр", 7 з яких знищили наші військові.
Внаслідок обстрілу міста пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок, де зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах.
Мер Львова Андрій Садовий назвав обстріл "найбільшою атакою на громадянську інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення".
Все, що відомо про наслідки ракетного удару по Львову в ніч проти 6 липня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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