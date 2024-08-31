UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повітряні сили збили російський "Оріон" на Курському напрямку

Фото: Повітряні сили збили російський "Оріон" (t.me/kpszsu)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 серпня, українські військові збили російський дрон "Оріон". Ворожий безпілотник був збитий на Курському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

"Близько 11.00 31 серпня 2024 року на Курському напрямку Повітряні сили збили російський безпілотний літальний апарат "Оріон", - повідомили в ПС.

Що відомо про ворожий дрон

"Оріон" - це середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту.  Перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року.

Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Технічні характеристики:

  • Вага безпілотника - 1150 кг.
  • Бойове навантаження 200 кг.
  • Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня".

Зауважимо, Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.

Зокрема ще у 2023 році українські військові збили російський БПЛА "Оріон" у Херсонській області.

А у 2022 році військові показали фото збитого новітнього російського ударного безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська областьПовітряні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниОкупанти