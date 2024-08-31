Повітряні сили збили російський "Оріон" на Курському напрямку

"Близько 11.00 31 серпня 2024 року на Курському напрямку Повітряні сили збили російський безпілотний літальний апарат "Оріон", - повідомили в ПС.

Що відомо про ворожий дрон

"Оріон" - це середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту. Перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року.

Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Технічні характеристики:

Вага безпілотника - 1150 кг.

Бойове навантаження 200 кг.

Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря-поверхня".

Зауважимо, Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.