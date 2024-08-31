Повітряні сили збили російський "Оріон" на Курському напрямку

Сьогодні, 31 серпня, українські військові збили російський дрон "Оріон". Ворожий безпілотник був збитий на Курському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
"Близько 11.00 31 серпня 2024 року на Курському напрямку Повітряні сили збили російський безпілотний літальний апарат "Оріон", - повідомили в ПС.
"Оріон" - це середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту. Перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року.
Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.
Технічні характеристики:
Зауважимо, Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.
Зокрема ще у 2023 році українські військові збили російський БПЛА "Оріон" у Херсонській області.
А у 2022 році військові показали фото збитого новітнього російського ударного безпілотника.
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