RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воздушные силы сбили российский "Орион" на Курском направлении

Фото: Воздушные силы сбили российский "Орион" (t.me/kpszsu)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 августа, украинские военные сбили российский дрон "Орион". Вражеский беспилотник был сбит на Курском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

"Около 11:00 31 августа 2024 года на Курском направлении Воздушные силы сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орион", - сообщили в ПС.

Что известно о вражеском дроне

"Орион" - это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. Состоит на вооружении российской армии с 2020 года.

Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в районе.

Технические характеристики:

  • Вес беспилотника - 1150 кг.
  • Боевая погрузка 200 кг.
  • Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет "воздух-поверхность".

Заметим, что Воздушные Силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях.

В частности, еще в 2023 году украинские военные сбили российский БпЛА "Орион" в Херсонской области.

А в 2022 году военные показали фото сбитого новейшего российского ударного беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьВоздушные силы УкраиныВойна России против УкраиныОккупанты