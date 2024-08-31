Воздушные силы сбили российский "Орион" на Курском направлении

"Около 11:00 31 августа 2024 года на Курском направлении Воздушные силы сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орион", - сообщили в ПС.

Что известно о вражеском дроне

"Орион" - это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. Состоит на вооружении российской армии с 2020 года.

Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в районе.

Технические характеристики:

Вес беспилотника - 1150 кг.

Боевая погрузка 200 кг.

Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет "воздух-поверхность".

Заметим, что Воздушные Силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях.