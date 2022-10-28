ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повітряні сили збили понад 300 "Шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась, - Ігнат

Новость на русском →
П'ятниця 28 жовтня 2022 13:46
Повітряні сили збили понад 300 "Шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась, - Ігнат Фото: Повітряні сили збили понад 300 "шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники "приземлили" вже більше 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. При цьому Росія останнім часом зменшила інтенсивність атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

"З 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе "Шахед" був збитий на Харківщині, по сьогоднішній день маємо вже більше 300 збитих іранських дронів-камікадзе "Шахед"-136", - сказав він.

Ігнат додав, що ЗСУ також збивають і інші дрони, які використувує країна-агресор, як "Mohajer-6" та безпілотники меншого типу.

За його словами, раніше Росія запускала велику кількість дронів кожен день, оскільки вони були у наявності.

"На сьогодні не відомо, скільки саме цих дронів "Шахед-136" отримала Росія, повітряним шляхом їх перевозили чи можливо по Каспію везли", - сказав він.

Ігнат зазначив, що керівництво держави повідомляло, що Росія замовила їх 2400, але невідомо чи стільки є у них і чи спроможні вони виготовлятися в такій кількості, в якій хоче РФ.

"Тому, ймовірно, що дещо вони зменшили інтенсивність атаки дронами", - додав він.

Нагадаємо, в ніч на 27 жовтня росіяни здійснили понад шість атак на Київську область за допомогою іранських дронів.

А ввечері 26 жовтня українські військові знищили 19 дронів-камікадзе над трьома областями України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Воздушные силы Украины Війна Росії проти України
NEWS
Повітряні сили збили понад 300 "Шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась, - Ігнат
Повітряні сили збили понад 300 "Шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась, - Ігнат
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік