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Воздушные силы сбили более 300 "Шахедов", интенсивность атак несколько уменьшилась, - Игнат

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Пятница 28 октября 2022 13:46
Воздушные силы сбили более 300 "Шахедов", интенсивность атак несколько уменьшилась, - Игнат Фото: Воздушные силы сбили более 300 "шахедов", интенсивность атак несколько уменьшилась (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники "приземлили" уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. При этом Россия в последнее время снизила интенсивность атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

"С 13 сентября, когда первый дрон-камикадзе "Шахед" был сбит в Харьковской области, по сегодняшний день уже более 300 сбитых иранских дронов-камикадзе "Шахед"-136", - сказал он.

Игнат добавил, что ВСУ также сбивают и другие дроны, которые использует страна-агрессор, как Mohajer-6 и беспилотники меньшего типа.

По его словам, ранее Россия запускала большое количество дронов каждый день, поскольку они были в наличии.

"На сегодняшний день не известно, сколько именно этих дронов "Шахед-136" получила Россия, воздушным путем их перевозили или возможно по Каспию везли", - сказал он.

Игнат отметил, что руководство государства сообщало, что Россия заказала их 2400, но неизвестно есть ли столько у них и способны ли они производиться в таком количестве, в котором хочет РФ.

"Поэтому, вероятно, что несколько они снизили интенсивность атаки дронами", - добавил он.

Напомним, в ночь на 27 октября россияне совершили более шести атак на Киевскую область с помощью иранских дронов.

А вечером 26 октября украинские военные уничтожили 19 дронов-камикадзе над тремя областями Украины.

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