Повітряні сили збили дві російські крилаті ракети на півдні України

У п'ятницю, 4 листопада, українським військовим вдалося збити дві російські ракети на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"1 крилату ракету збито над Херсонською областю та 1 - над Миколаївською областю", - додав речник.

Братчук заявив, що російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно українські військові збили крилату ракету, що летіла на Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, у Росії залишилося 124 ракети для "Іскандерів", 272 "Калібра" та 213 ракет типу Х-101 та Х-555.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що в Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із запасу, який був до лютого.

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