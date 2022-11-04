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Воздушные силы сбили две российские крылатые ракеты на юге Украины

Фото: Воздушные силы сбили две российские крылатые ракеты на юге Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 4 ноября, украинским военным удалось сбить две российские ракеты на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Братчук заявил, что российские оккупационные войска атаковали Украину из акватории Черного моря.

"1 крылатая ракета сбита над Херсонской областью и 1 - над Николаевской областью", - добавил спикер.

Напомним, что недавно украинские военные сбили крылатую ракету, летевшую на Запорожье.

Ранее сообщалось, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова,в России осталось 124 ракеты для "Искандеров ", 272 "Калибра" и 213 ракет типа Х-101 и Х-555.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял, что в России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из запаса, добывшего до февраля.

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