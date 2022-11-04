Воздушные силы сбили две российские крылатые ракеты на юге Украины

В пятницу, 4 ноября, украинским военным удалось сбить две российские ракеты на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"1 крылатая ракета сбита над Херсонской областью и 1 - над Николаевской областью", - добавил спикер.

Братчук заявил, что российские оккупационные войска атаковали Украину из акватории Черного моря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно украинские военные сбили крылатую ракету, летевшую на Запорожье.

Ранее сообщалось, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова,в России осталось 124 ракеты для "Искандеров ", 272 "Калибра" и 213 ракет типа Х-101 и Х-555.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял, что в России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из запаса, добывшего до февраля.

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