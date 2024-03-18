Повітряні сили вночі знищили 17 ворожих "Шахедів"

Нагадаємо, вночі Росія завдала удару по пожежній частині у Харківській області. Повідомлялося про одного постраждалого. Внаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: було пошкоджено вікна, двері, ворота, дах і фасадна частина. Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

На чергуванні в пожежному депо перебувало 11 рятувальників, один з яких отримав травму руки. Це був водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу, йому була надана перша медична допомога на місці.

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