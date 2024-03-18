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Повітряні сили вночі знищили 17 ворожих "Шахедів"

Фото: Повітряні сили вночі знищили 17 ворожих "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

У ніч на 18 березня російські терористи атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Сили оборони знищили 17 одиниць дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Вночі росіяни атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківській області, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумській області та 22-ма ударними БпЛА типу "Шахед". Районами пусків безпілотників стали Приморсько-Ахтарськ, Росія.

"До відбиття повітряної атаки було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", - повідомили у Повітряних силах.

В результаті бойової роботи збито 17 "Шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької та Рівненської областей.

Нагадаємо, вночі Росія завдала удару по пожежній частині у Харківській області. Повідомлялося про одного постраждалого. Внаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини: було пошкоджено вікна, двері, ворота, дах і фасадна частина. Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

На чергуванні в пожежному депо перебувало 11 рятувальників, один з яких отримав травму руки. Це був водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу, йому була надана перша медична допомога на місці.

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