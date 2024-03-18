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Воздушные силы ночью уничтожили 17 вражеских "Шахедов"

Фото: Воздушные силы ночью уничтожили 17 вражеских "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ксения Вертебная

В ночь на 18 марта российские террористы атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Силы обороны уничтожили 17 единиц дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

Ночью россияне атаковали пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумской области и 22 ударными БпЛА типа "Шахед". Районами пусков беспилотников стали Приморско-Ахтарск, Россия.

"К отражению воздушной атаки были вовлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Воздушных силах.

В результате боевой работы сбиты 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской и Ровенской областей.

Напомним, ночью Россия нанесла удар по пожарной части в Харьковской области. Сообщалось об одном пострадавшем. В результате удара повреждения получило здание пожарной части: были повреждены окна, двери, ворота, крыша и фасадная часть. Кроме того, повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля.

На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, один из которых получил травму руки. Это был водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения, ему была оказана первая медицинская помощь на месте.

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