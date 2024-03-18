Воздушные силы ночью уничтожили 17 вражеских "Шахедов"

Напомним, ночью Россия нанесла удар по пожарной части в Харьковской области. Сообщалось об одном пострадавшем. В результате удара повреждения получило здание пожарной части: были повреждены окна, двери, ворота, крыша и фасадная часть. Кроме того, повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля.

На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, один из которых получил травму руки. Это был водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения, ему была оказана первая медицинская помощь на месте.

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