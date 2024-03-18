Росія завдала удару по Харківській області: є постраждалий

Вночі, 18 березня, Росія завдала ракетного удару по пожежній частині прикордонного населеного пункту Харківської області, внаслідок чого є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

"На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці", - повідомили у ДСНС.

У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 17 березня на Суми було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста, ніхто з громадян не постраждав. В адміністрації зазначили, що "ситуація на кордоні знаходиться під контролем ЗСУ".

Крім того, 17 березня російські окупанти обстріляли Конотоп Сумської області, місцеві жителі чули кілька вибухів. У Сумській обласній військовій адміністрації підкреслили, що російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення області.

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