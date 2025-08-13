Повітряні сили відзвітували після нічого обстрілу України: знищено 34 цілі

За даними українських військових, у ніч на 13 серпня противник атакував Україну:

49-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів;

2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Варто зауважити, що ворожі безпілотники росіяни запускали із напрямків Курської області, Приморсько-Ахтарська та Шаталово. Тоді як ракети були запущені лише з Курської області.

Загалом протягом ночі ударними дронами було атаковано Донецьку, Сумську та Чернігівську області, ракетами ворог вдарив по Полтавській області.

Повітряні сили зазначили, що цю атаку відбивали:

авіація,

зенітні ракетні війська,

підрозділи РЕБ та безпілотних систем,

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 34 цілі, а саме:

2 балістичні ракети,

32 ворожі дрони.

Однак попри роботу ППО зафіксовано влучання 17 безпілотників на 15 локаціях.