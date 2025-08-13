Воздушные силы отчитались после ничего обстрела Украины: уничтожено 34 цели

По данным украинских военных, в ночь на 13 августа противник атаковал Украину:

49-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов;

2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Стоит заметить, что вражеские беспилотники россияне запускали с направлений Курской области, Приморско-Ахтарска и Шаталово. Тогда как ракеты были запущены только из Курской области.

Всего в течение ночи ударными дронами были атакованы Донецкая, Сумская и Черниговская области, ракетами враг ударил по Полтавской области.

Воздушные силы отметили, что эту атаку отражали:

авиация,

зенитные ракетные войска,

подразделения РЭБ и беспилотных систем,

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 34 цели, а именно:

2 баллистические ракеты,

32 вражеских дрона.

Однако несмотря на работу ПВО зафиксировано попадание 17 беспилотников на 15 локациях.