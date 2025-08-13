Воздушные силы отчитались после ничего обстрела Украины: уничтожено 34 цели
В ночь на 13 августа Россия атаковала Украину 49 дронами-камикадзе Shahed и беспилотниками-имиторами, а также двумя баллистическими ракетами. Воздушные силы сбили или подавили большую часть целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил Украины.
По данным украинских военных, в ночь на 13 августа противник атаковал Украину:
- 49-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов;
- 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.
Стоит заметить, что вражеские беспилотники россияне запускали с направлений Курской области, Приморско-Ахтарска и Шаталово. Тогда как ракеты были запущены только из Курской области.
Всего в течение ночи ударными дронами были атакованы Донецкая, Сумская и Черниговская области, ракетами враг ударил по Полтавской области.
Воздушные силы отметили, что эту атаку отражали:
- авиация,
- зенитные ракетные войска,
- подразделения РЭБ и беспилотных систем,
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 34 цели, а именно:
- 2 баллистические ракеты,
- 32 вражеских дрона.
Однако несмотря на работу ПВО зафиксировано попадание 17 беспилотников на 15 локациях.
Обстрелы Украины
Заметим, что в ночь на среду, 13 августа, в Кременчуге прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики.
Кроме того, стоит напомнить, что еще в ночь на 12 августа, российские войска до позднего вечера и утром били по Днепропетровской области.
Как следствие, в области повреждены дома, вспыхнул пожар и даже сообщалось о пострадавшей.