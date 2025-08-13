ua en ru
Воздушные силы отчитались после ничего обстрела Украины: уничтожено 34 цели

Украина, Среда 13 августа 2025 08:23
Воздушные силы отчитались после ничего обстрела Украины: уничтожено 34 цели Фото: Воздушные силы отчитались после ничего обстрела Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 13 августа Россия атаковала Украину 49 дронами-камикадзе Shahed и беспилотниками-имиторами, а также двумя баллистическими ракетами. Воздушные силы сбили или подавили большую часть целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил Украины.

По данным украинских военных, в ночь на 13 августа противник атаковал Украину:

  • 49-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов;
  • 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Стоит заметить, что вражеские беспилотники россияне запускали с направлений Курской области, Приморско-Ахтарска и Шаталово. Тогда как ракеты были запущены только из Курской области.

Всего в течение ночи ударными дронами были атакованы Донецкая, Сумская и Черниговская области, ракетами враг ударил по Полтавской области.

Воздушные силы отметили, что эту атаку отражали:

  • авиация,
  • зенитные ракетные войска,
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем,
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 34 цели, а именно:

  • 2 баллистические ракеты,
  • 32 вражеских дрона.

Однако несмотря на работу ПВО зафиксировано попадание 17 беспилотников на 15 локациях.

Обстрелы Украины

Заметим, что в ночь на среду, 13 августа, в Кременчуге прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики.

Кроме того, стоит напомнить, что еще в ночь на 12 августа, российские войска до позднего вечера и утром били по Днепропетровской области.

Как следствие, в области повреждены дома, вспыхнул пожар и даже сообщалось о пострадавшей.

