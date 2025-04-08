Повітряні сили вдарили по складах російської армії в Курській області

Українські військові завдали удару по військових складах ворога, які розташовані на території Курської області РФ. Знищили обладнання і кілька десятків солдатів окупаційної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"7 квітня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами Російської Федерації в Озерках Курської області", - йдеться у повідомленні Генштабу.

У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. ЗСУ ліквідували понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БпЛА та ремонтників.

"Знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості Російської Федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку", - зазначили військові.

У Генштабі наголосили, що українські захисники завдають ударів лише по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів, щоб максимально захистити цивільних.

Збройні Сили продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури росіян до припинення ним збройної агресії проти українського народу, додали в Генштабі.

Ситуація в Курській області

Нагадаємо, вже близько 8 місяців триває операція ЗСУ у Курській області. За цей час українські війська взяли під контроль близько сотні населених пунктів регіону. Мета операція - було відтягування російських сил з інших напрямків фронту, та запобігання повторного наступу Росії на східні та північні області України.

Наразі активні бойові дії в Курській області продовжуються. За останніми повідомленнями Генштабу, 8 квітня українські оборонці відбили дві атаки росіян, ще вісім боєзіткнень тривають досі.

Від початку доби противник завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять керованих авіаційних бомби та здійснив 126 артилерійських обстріли, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.