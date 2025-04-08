Воздушные силы ударили по складам российской армии в Курской области

Украинские военные нанесли удар по военным складам врага, которые расположены на территории Курской области РФ. Уничтожили оборудование и несколько десятков солдат оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"7 апреля 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по комплексу складских помещений, который активно использовался вооруженными силами Российской Федерации в Озерках Курской области", - говорится в сообщении Генштаба.

В результате удара были уничтожены ангары, несколько военных зданий, а также техническое оборудование. ВСУ ликвидировали более 30 оккупантов, в том числе экипажи БпЛА и ремонтников.

"Уничтожение этого объекта существенно снижает возможности Российской Федерации для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении", - отметили военные.

В Генштабе отметили, что украинские защитники наносят удары только по действительным военным целям противника и принимают все меры, чтобы максимально защитить гражданских.

Вооруженные Силы будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры россиян до прекращения им вооруженной агрессии против украинского народа, добавили в Генштабе.

Ситуация в Курской области

Напомним, уже около 8 месяцев продолжается операция ВСУ в Курской области. За это время украинские войска взяли под контроль около сотни населенных пунктов региона. Цель операция - было оттягивание российских сил с других направлений фронта, и предотвращения повторного наступления России на восточные и северные области Украины.

Сейчас активные боевые действия в Курской области продолжаются. По последним сообщениям Генштаба, 8 апреля украинские защитники отбили две атаки россиян, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам пять управляемых авиационных бомбы и совершил 126 артиллерийских обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.