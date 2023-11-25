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Повітряні сили уточнили, скільки "шахедів" знищили у Києві та області

Київ, Субота 25 листопада 2023 10:30
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Повітряні сили уточнили, скільки "шахедів" знищили у Києві та області Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Київ цієї ночі, 25 листопада, став головною цілю російських окупантів. У столиці та Київській області було знищено 66 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"66 приблизно - це Київщина знищено. А от решта - це ті, що підлітали, і по дорозі їх знищували Сили оборони на півдні та сході нашої держави", - сказав Ігнат.

Загалом росіяни сьогодні випустили по Україні 75 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 71 "шахед". Речник Повітряних сил назвав результат роботи ППО чудовим. За його словами, близько 40% дронів були знищені мобільними вогневими групами.

Ігнат також зазначив, що окупанти атакували з двох напрямків: Курської області та Приморсько-Ахтарська.

"З Курської області вони (дрони, - ред.) пішли на Київ. А ці, що з південно-східного напрямку, кружляли маршрутами, якими вони завжди літають. Різні області - Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська. Кружляючи, вони чекали одночасного підходу з групою з Курська, щоб одночасно завдати такого масованого удару по столиці", - пояснив речник.

Масована атака на Київ

Як відомо, російські загарбники цієї ночі випустили по Україні 75 дронів-камікадзе іранської розробки. Це стала наймасованіше атаки "шахедів" на Київ з початку повномасштабної війни.

У столиці уламки збитих дронів впали у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах. За даними мера столиці Віталія Кличка, через обстріл постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес.

Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.

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