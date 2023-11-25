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Воздушные силы уточнили, сколько "шахедов" уничтожили в Киеве и области

Киев, Суббота 25 ноября 2023 10:30
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Воздушные силы уточнили, сколько "шахедов" уничтожили в Киеве и области Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Киев этой ночью, 25 ноября, стал главной целью российских оккупантов. В Киевской области было уничтожено 66 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"66 примерно - это Киевская область уничтожено. А вот остальные - это те, что подлетали, и по дороге их уничтожали Силы обороны на юге и востоке нашего государства", - сказал Игнат.

Всего россияне сегодня выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 71 "шахед". Спикер Воздушных сил назвал результат работы ПВО отличным. По его словам, около 40% дронов были уничтожены мобильными огневыми группами.

Игнат также отметил, что оккупанты атаковали из двух направлений: Курской области и Приморско-Ахтарска.

"Из Курской области они (дроны, - ред.) пошли на Киев. А эти, что с юго-восточного направления, кружили по маршрутам, по которым они всегда летают. Разные области - Запорожская, Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская. Кружась, они ждали одновременного подхода с группой из Курска, чтобы одновременно нанести такой массированный удар по столице", - объяснил спикер.

Массированная атака на Киев

Как известно, российские захватчики этой ночью выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе иранской разработки. Это стала самая массированная атака "шахедов" на Киев с начала полномасштабной войны.

В столице обломки сбитых дронов упали в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском районах. По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за обстрелов пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. У него острая реакция на стресс.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

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