Повітряні сили розповіли, чим вдарили по пункту управління росіян у Луганську

"Ми знаємо, що наші Повітряні сили отримали від наших партнерів ракети SCALP та Storm Shadow, які зараз ефективно застосовуються. У тому числі вчора ви могли бачити одну із блискучих тонких операцій, коли наші пілоти вразили пункт управління в Луганській області, внаслідок чого був ліквідований особовий склад та техніка противника", - сказав речник.

Він додав, що Україні потрібно більше ракет західного зразку, які можуть вражати цілі ворога на більшій відстані. Йдеться про SCALP, Storm Shadow та Taurus.

"Ці ракети досить добре допомогли б нам виконувати завдання та мати довгу руку для вражання ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території нашої країни", - наголосив Євлаш.