Воздушные силы рассказали, чем ударили по пункту управления россиян в Луганске

"Мы знаем, что наши Воздушные силы получили от наших партнеров ракеты SCALP и Storm Shadow, которые сейчас эффективно применяются. В том числе вчера вы могли видеть одну из блестящих тонких операций, когда наши пилоты поразили пункт управления в Луганской области, в результате чего был ликвидирован личный состав и техника противника", - сказал спикер.

Он добавил, что Украине нужно больше ракет западного образца, которые могут поражать целые врага на большем расстоянии. Речь идет о SCALP, Storm Shadow и Taurus.

"Эти ракеты достаточно хорошо помогли бы нам выполнять задачи и иметь длинную руку для поражения вражеских объектов на временно оккупированной территории нашей страны", - подчеркнул Евлаш.