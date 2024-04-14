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Воздушные силы рассказали, чем ударили по пункту управления россиян в Луганске

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушные силы ВСУ ударили по пункту управления оккупантов в Луганске западными ракетами, которые предоставили партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Мы знаем, что наши Воздушные силы получили от наших партнеров ракеты SCALP и Storm Shadow, которые сейчас эффективно применяются. В том числе вчера вы могли видеть одну из блестящих тонких операций, когда наши пилоты поразили пункт управления в Луганской области, в результате чего был ликвидирован личный состав и техника противника", - сказал спикер.

Он добавил, что Украине нужно больше ракет западного образца, которые могут поражать целые врага на большем расстоянии. Речь идет о SCALP, Storm Shadow и Taurus.

"Эти ракеты достаточно хорошо помогли бы нам выполнять задачи и иметь длинную руку для поражения вражеских объектов на временно оккупированной территории нашей страны", - подчеркнул Евлаш.

 

 

Удар по Луганску

Во временно оккупированном Луганске в субботу, 13 апреля, раздались взрывы. После этого над городом был замечен столб дыма.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что Силы обороны Украины нанесли удар по Луганску. Там был поражен российский пункт управления группировки войск "Центр".

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