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ЗСУ уразили пункт управління угруповування військ РФ в Луганську

Україна, Субота 13 квітня 2024 22:54
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ЗСУ уразили пункт управління угруповування військ РФ в Луганську Фото: ЗСУ уразили пункт управління РФ в Луганську (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сили оборони України сьогодні, 13 квітня, уразили пункт управління угруповування військ противника в Луганську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

Сьогодні вдень в тимчасово окупованому Луганську пролунали звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляли, що над містом виднівся дим.

Російські пропагандисти у Telegram-каналах відразу звинуватити Україну у нібито ракетному ударі по околиці Луганська.

Близько 22:40 українські військові повідомили, що Сили оборони України уразили пункт управління угруповування військ противника в тимчасово окупованому Луганську.

Ситуація в Луганську

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Луганську все частіше чують вибухи. Наприклад, у березні росіяни заявили про ракетний удар по полігону окупантів у Луганській області.

Також додамо, що у Луганську розташовується велика кількість російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перетворюють лікарні у місті у госпіталі для поранених загарбників.

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