Повітряні сили повідомили про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95

Масовані обстріли РФ

У березні російські військові суттєво посилили обстріли України дронами типу "Шахед" і ракетами різних типів.

Ввечері у суботу, 30 березня, у Харкові пролунали вибухи. Окупанти вдарили керованим снарядом по цивільній інфраструктурі.

Також у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Про те, що означає зліт російських літаків та скільки є часу до атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Про те, як РФ використовує аеродроми для війни та чи може по них бити Україна, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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