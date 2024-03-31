Воздушные силы сообщили о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95

Массированные обстрелы РФ

В марте российские военные существенно усилили обстрелы Украины дронами типа "Шахед" и ракетами различных типов.

Вечером в субботу, 30 марта, в Харькове прогремели взрывы. Оккупанты ударили управляемым снарядом по гражданской инфраструктуре.

Также в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения со временно оккупированного Крыма.

О том, что означает взлет российских самолетов и сколько есть времени до атаки - читайте в материале РБК-Украина.

О том, как РФ использует аэродромы для войны и может ли по ним бить Украина, читайте в материале РБК-Украина.

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