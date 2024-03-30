У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики з Криму

У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Оновлено 0:08: відбій повітряної тривоги в Донецькій та Одеській областях.

Оновлено 23:39: відбій повітряної тривоги в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Оновлено 23:33: відбій повітряної тривоги у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій та Полтавській областях.

Станом на 23:27, мапа повітряних тривог виглядала так:

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Масовані обстріли РФ

У березні російські військові суттєво посилили обстріли України дронами типу "Шахед" і ракетами різних типів.

Ввечері у суботу, 30 березня, у Харкові пролунали вибухи. Окупанти вдарили керованим снарядом по цивільній інфраструктурі.

Під час масштабного ракетного обстрілу України 22 березня, Росія повністю зруйнувала Зміївську ТЕС в Харківській області.

29 березня терористи обстріляли три ТЕС, серйозно пошкодивши їхнє обладнання.

Через пошкодження об'єктів енергетики, в кількох областях України ввели графіки аварійних відключень електроенергії.

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