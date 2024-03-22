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Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95

Пятница 22 марта 2024 03:52
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Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95 Фото: россияне запустили ракеты с бомбардировщиков Ту-95 (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне запустили ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Пуски осуществлены из района Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Пуски крылатых ракет зафиксированы из района Каспийского моря. Расчетное время вхождения в воздушное пространство Украины около 05.00.

Напомним, в ночь на 22 марта россияне масштабно атакуют "Шахедами" территорию Украины. В ряде южных, центральных и западных областей объявлена воздушная тревога.

В частности, в Одессе работает противовоздушная оборона по ударным дронам.

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