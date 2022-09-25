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Повітряні сили показали знищення іранського дрону, що летів до Миколаєва

Ілюстративне фото: Повітряні сили показали знищення іранського дрону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилося відео знищення іранського дрона-камікадзе росіян, яким вони намагалися атакувати Миколаїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

В ПС зазначили, що ворожий дрон знищили українські військовослужбовці зенітного ракетного полку.

Нагадаємо, про знищення іранського дрона-камікадзе стало відомо сьогодні, 25 вересня, вдень. Його було збито бійцями ЗСУ приблизно о 15:00.

Також ми писали, що, за даними Оперативного командування "Південь", Росія може використовувати іранські дрони-камікадзе не по всій території України через обмежену дальність польоту.

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