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Воздушные силы показали уничтожение иранского дрона, который летел к Николаеву

Иллюстративное фото: Воздушные силы показали уничтожение иранского дрона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети появилось видео уничтожения иранского дрона-камикадзе россиян, которым они пытались атаковать Николаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В ВС отметили, что вражеский дрон был уничтожен украинскими военнослужащими зенитного ракетного полка.

Напомним, об уничтожении иранского дрона-камикадзе стало известно сегодня, 25 сентября, днем. Он был сбит бойцами ВСУ примерно в 15:00.

Также мы писали, что, по данным Оперативного командования "Юг", Россия может использовать иранские дроны-камикадзе не по всей территории Украины из-за ограниченной дальности полета.

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Вооруженные силы УкраиныВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины