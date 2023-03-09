ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повітряні сили показали уламки збитих ракет росіян (фото)

Новость на русском →
Україна, Четвер 09 березня 2023 20:55
Повітряні сили показали уламки збитих ракет росіян (фото) Ілюстративне фото: Повітряні сили показали уламки збитих ракет росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 березня, під час чергового масованого удару росіян, українські захисники збили десятки ворожих крилатих ракет. З'явилися фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначають у Повітряних силах, на фото можна побачити уламки російських крилатих ракет "Калібр" та Х-101.

Фото: уламки збитих ракет росіян (t.me/kpszsu)

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову завдали масованого удару по території України.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українські захисники збили 34 з 81 ракети російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети Воздушные силы Украины Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях