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Воздушные силы показали обломки сбитых сегодня ракет россиян (фото)

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Украина, Четверг 09 марта 2023 20:55
Воздушные силы показали обломки сбитых сегодня ракет россиян (фото) Иллюстративное фото: Воздушные силы показали обломки сбитых сегодня ракет россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 марта, во время очередного массированного удара россиян украинские защитники сбили десятки вражеских крылатых ракет. Появились фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечают в Воздушных силах, на фото можно заметить обломки российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101.

Фото: обломки сбитых ракет россиян (t.me/kpszsu)

Напомним, сегодня россияне снова нанесли массированный удар по территории Украины.

Согласно данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники сбили 34 из 81 ракеты российских оккупантов.

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