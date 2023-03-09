Воздушные силы показали обломки сбитых сегодня ракет россиян (фото)
Иллюстративное фото: Воздушные силы показали обломки сбитых сегодня ракет россиян (Getty Images)
Сегодня, 9 марта, во время очередного массированного удара россиян украинские защитники сбили десятки вражеских крылатых ракет. Появились фото.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как отмечают в Воздушных силах, на фото можно заметить обломки российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101.
Фото: обломки сбитых ракет россиян (t.me/kpszsu)
Напомним, сегодня россияне снова нанесли массированный удар по территории Украины.
Согласно данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники сбили 34 из 81 ракеты российских оккупантов.
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