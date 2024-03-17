Повітряні сили показали роботу ППО під час нічної атаки на Південному напрямку (відео)

Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованої атаки проти України. Повітряні сили показали роботу протиповітряної оборони на Південному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Миколу Олещука.
"Південний напрямок. І так - щоночі. Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу", - написав командувач Повітряних сил.
У ніч на 17 березня російські терористи вкотре масовано атакував територію України. Ворог застосував:
До відбиття нападу залучались:
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