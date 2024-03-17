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Повітряні сили показали роботу ППО під час нічної атаки на Південному напрямку (відео)

Фото: Повітряні сили показали роботу ППО під час нічної атаки на Південному напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованої атаки проти України. Повітряні сили показали роботу протиповітряної оборони на Південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Миколу Олещука.

"Південний напрямок. І так - щоночі. Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу", - написав командувач Повітряних сил. 

Атака на Україну у ніч на 17 березня 

У ніч на 17 березня російські терористи вкотре масовано атакував територію України. Ворог застосував: 

  • 5 керованих ракет С-300 по Харківській та Донецькій областях; 
  • 2 керовані ракети Х-59 по Чернігівській області;
  • 16 ударних БпЛА типу Shahed, які запустив з кримського мису Чауда. 

До відбиття нападу залучались: 

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом було знищено 14 "Шахедів" у межах Одеської області.

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