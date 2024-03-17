Воздушные силы показали работу ПВО во время ночной атаки на Южном направлении (видео)

Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированной атаке против Украины. Воздушные силы показали работу противовоздушной обороны на Южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Николая Олещука.
"Южное направление. И так - каждую ночь. Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу", - написал командующий Воздушных сил.
В ночь на 17 марта российские террористы в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Враг применил:
К отражению нападения привлекались:
Всего было уничтожено 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.
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