Повітряні сили показали роботу ППО під час нічної атаки на Південному напрямку (відео)

Фото: Повітряні сили показали роботу ППО під час нічної атаки на Південному напрямку (Getty Images)

Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованої атаки проти України. Повітряні сили показали роботу протиповітряної оборони на Південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Миколу Олещука.

"Південний напрямок. І так - щоночі. Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу", - написав командувач Повітряних сил. Атака на Україну у ніч на 17 березня У ніч на 17 березня російські терористи вкотре масовано атакував територію України. Ворог застосував: 5 керованих ракет С-300 по Харківській та Донецькій областях;

2 керовані ракети Х-59 по Чернігівській області;

16 ударних БпЛА типу Shahed, які запустив з кримського мису Чауда. До відбиття нападу залучались: зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ;

мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом було знищено 14 "Шахедів" у межах Одеської області.