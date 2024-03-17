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Воздушные силы показали работу ПВО во время ночной атаки на Южном направлении (видео)

Воскресенье 17 марта 2024 12:23
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Воздушные силы показали работу ПВО во время ночной атаки на Южном направлении (видео) Фото: Воздушные силы показали работу ПВО во время ночной атаки на Южном направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированной атаке против Украины. Воздушные силы показали работу противовоздушной обороны на Южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"Южное направление. И так - каждую ночь. Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу", - написал командующий Воздушных сил.

Атака на Украину в ночь на 17 марта

В ночь на 17 марта российские террористы в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Враг применил:

  • 5 управляемых ракет С-300 по Харьковской и Донецкой областях;
  • 2 управляемые ракеты Х-59 по Черниговской области;
  • 16 ударных БпЛА типа Shahed, которые запустил с крымского мыса Чауда.

К отражению нападения привлекались:

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего было уничтожено 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.

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