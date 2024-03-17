Воздушные силы показали работу ПВО во время ночной атаки на Южном направлении (видео)
Фото: Воздушные силы показали работу ПВО во время ночной атаки на Южном направлении (Getty Images)
Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированной атаке против Украины. Воздушные силы показали работу противовоздушной обороны на Южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Николая Олещука.
"Южное направление. И так - каждую ночь. Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу", - написал командующий Воздушных сил.
Атака на Украину в ночь на 17 марта
В ночь на 17 марта российские террористы в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Враг применил:
- 5 управляемых ракет С-300 по Харьковской и Донецкой областях;
- 2 управляемые ракеты Х-59 по Черниговской области;
- 16 ударных БпЛА типа Shahed, которые запустил с крымского мыса Чауда.
К отражению нападения привлекались:
- зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Всего было уничтожено 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.
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