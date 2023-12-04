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Повітряні сили показали ліквідацію "шахедів" на півдні України

Фото: шахеди збили на півдні України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підрозділи Херсонської зенітної ракетної бригади у ніч на 4 грудня 2023 року знищили шість Shahed-136/131 та розвідувальний безпілотник Supercam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" у Facebook.

Повітряне командування "Південь" оприлюднило відео, як збивали ворожі повітряні цілі.

Атака 4 грудня

Нагадаємо, вночі, 4 грудня, війська РФ атакували територію України 23 ударними БпЛА Shahed-136/131 з мису Чауда в окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонської області.

Для відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. У результаті роботи знищено 18 ударних дронів і одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Небезпека "шахедів"

Як повідомив в інтерв’ю РБК-Україна речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, російські "шахеди" є складною ціллю для винищувачів, оскільки вони летять низько та повільно. 

"Так, для винищувачів їх складніше збивати. Але що стосується інших засобів - то не можна сказати, що їх складніше вразити, ніж крилаті ракети. Обидві цілі складні. Обидві цілі створені для того, щоб долати систему ППО. Усе залежить від обставин, від умов, від місцевості", - розповів Ігнат.

За даними британської розвідки, Росія використовує дрони-камікадзе для масованих атак на територію України з метою послабити систему ППО. Однією з цілей Росії, ймовірно, було послабити протиповітряну оборону України, щоб сформувати бойовий простір перед будь-якою погодженою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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