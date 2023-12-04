Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету
Війська РФ атакували територію України за допомогою ударних безпілотників та авіаційної ракети сьогодні вночі, 4 грудня. Сили ППО працювали у дев'яти областях країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда в окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонської області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Повідомляється, що для відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті злагодженої бойової роботи знищено 18 ударних дронів і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у не менш ніж 9 областях України.
Нічна атака 4 грудня
Російські війська вчора пізно ввечері, 3 грудня, запустили територією України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.
За повідомленнями Повітряних сил ППО, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.
У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.
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