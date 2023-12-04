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Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету

Понеділок 04 грудня 2023 07:25
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Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету Фото: сили ППО збили 18 дронів-камікадзе та ракету (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ атакували територію України за допомогою ударних безпілотників та авіаційної ракети сьогодні вночі, 4 грудня. Сили ППО працювали у дев'яти областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23 ударними БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда в окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонської області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що для відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті злагодженої бойової роботи знищено 18 ударних дронів і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у не менш ніж 9 областях України.

Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки &quot;Шахедів&quot; та ракету

Нічна атака 4 грудня

Російські війська вчора пізно ввечері, 3 грудня, запустили територією України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.

За повідомленнями Повітряних сил ППО, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.

У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.

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