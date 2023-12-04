Воздушные силы показали ликвидацию "шахедов" на юге Украины

Воздушное командование "Юг" обнародовало видео, как сбивали вражеские воздушные цели.

Атака 4 декабря

Напомним, ночью, 4 декабря, войска РФ атаковали территорию Украины 23 ударными БпЛА Shahed-136/131 с мыса Чауда в оккупированном Крыму и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Для отражения воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате работы уничтожены 18 ударных дронов и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Опасность "шахедов"

Как сообщил в интервью РБК-Украина представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, российские "шахеды" являются сложной целью для истребителей, поскольку они летят низко и медленно.

"Для истребителей их сложнее сбивать. Но что касается других средств - то нельзя сказать, что их сложнее поразить, чем крылатые ракеты. Обе цели сложны. Обе цели созданы для того, чтобы преодолевать систему ПВО. Все зависит от обстоятельств, от условий от местности", - рассказал Игнат.

По данным британской разведки, Россия использует дроны-камикадзе для массированных атак на территорию Украины с целью ослабить систему ПВО. Одной из целей России, вероятно, было ослабить противовоздушную оборону Украины, чтобы сформировать боевое пространство перед любой согласованной зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре Украины.