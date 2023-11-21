Британська розвідка пояснила масовані атаки "Шахедами" та економію Росією ракет

Росія використовує дрон-камікадзе для масованих атак на територію України з метою послабити систему ППО. Ракети економлять для можливих атак на інфраструктуру взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, у період з 18 по 19 листопада 2023 року Росія запустила близько 50 безпілотних літальних апаратів іранської розробки "Шахед", переважно у напрямку Києва. Їх запускали хвилями за двома напрямками - від Курська на схід та від Краснодара на південний схід.

За даними британської розвідки, однією з цілей Росії, ймовірно, було послабити протиповітряну оборону України, щоб сформувати бойовий простір перед будь-якою погодженою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України.

"Росія утримується від запуску своїх найкращих крилатих ракет повітряного базування зі свого парку важких бомбардувальників протягом майже двох місяців, що, ймовірно, дозволяє їй накопичити значний запас цієї зброї. Росія, швидше за все, застосує ці ракети, якщо повторить торішню спробу знищити найважливішу національну інфраструктуру України", - наголошують у Міноборони Британії.

Зимові удари

Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що масовані удари цього року можуть поновитися після початку зими, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники. "Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля", - зазначив Скібіцький.

Він назвав обмежені можливості українського ППО однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року. На його думку, тепер росіянам буде складніше досягти поставленої мети, оскільки зараз Україна має більш потужну систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів.

Як зазначало видання Politico, західні системи ППО перетворили Київ на рідкісне безпечне місце у воюючій Україні.