Повітряні сили показали, як збивали російські ракети в Одеській області

На кадрах зафіксована робота захисників повітряного командування "Південь" цієї ночі. Бійці "приземлили" частину крилатих ракет, які окупанти запустили по Одеській області.

Як зазначає Одеська ОВА, в регіоні збили 2 ударні дрони та 5 російських ракет.

Нічна атака на Одеську область

Цієї ночі росіяни знову атакували Україну. На Одещині лунали вибухи через роботу ППО.

Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Захисники "приземлили" всі 6 дронів-камікадзе та 6 з 10 крилатих ракет.

Проте на території Березівського району Одеської області є влучання. Внаслідок атаки пошкоджена сільськогосподарська інфраструктура, а саме угіддя та зерносховище. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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