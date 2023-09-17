RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воздушные силы показали, как сбивали российские ракеты в Одесской области

Фото: командующий Воздушными силами Николай Олещук (facebook com kpszsu)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны сбили вражеские ракеты в Одесской области в ночь на 17 сентября. Появилось видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука в Telegram.

На кадрах зафиксирована работа защитников воздушного командования "Юг" этой ночью. Бойцы "приземлили" часть крылатых ракет, которые оккупанты запустили по Одесской области.

 

Как отмечает Одесская ОВА, в регионе сбили 2 ударные дроны и 5 российских ракет.

Ночная атака на Одесскую область

Этой ночью россияне снова атаковали Украину. В Одесской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство враждебных целей. Защитники "приземлили" все 6 дронов-камикадзе и 6 из 10 крылатых ракет.

Однако на территории Березовского района Одесской области есть попадание. В результате атаки повреждена сельскохозяйственная инфраструктура, а именно угодья и зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины