Повітряні сили отримали нового командувача: кого призначив Зеленський

Хто такий Анатолій Кривоножко

З 2015 року Кривоножко очолював Повітряне командування "Центр". На цій посаді після повномасштабного вторгнення РФ отримав від Зеленського орден "Золота зірка" та звання Героя України.

З 30 серпня 2024 року Кривоножко виконував обов'язки командувача Повітряних сил. Тимчасово виконувати обов'язки його призначив головком ЗСУ Олександр Сирський після того, як Зеленський звільнив з посади командувача Повітряних сил Миколу Олещука.

Звільнення Олещука президент пояснював потребою посилювати Повітряні сили та "берегти людей, особовий склад та усіх воїнів". Цьому рішенню передувала трагічна катастрофа винищувача F-16.

Символічно, що призначення командувача відбулося в День Повітряних сил ЗСУ. Свято було встановлене у 2007 році, щоб вшанувати всіх захисників українського неба. Більше про історію свята та як вітати військових - у матеріалі РБК-Україна.