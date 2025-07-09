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Повітряні сили нічну атаку: однією з головних цілей удару РФ був аеродром

Фото: Юрій Ігнат, начальник комунікацій Повітряних сил Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нічного обстрілу однією з головних цілей для ворога був аеродром. Останнім часом росіяни намагаються атакувати точково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника комунікацій Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, загалом Україну атакували трохи більше 300 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed, більшість з яких була успішно знищена ППО. 

Зокрема додав, що є певні наслідки від ракет "Кинджал", але далеко не всі вони долетіли до своїх цілей. 

"Вже місцева влада повідомила й ми написали офіційне повідомлення, це Волинь й аеродром (куди зосереджено головний удар, - ред.), у тому ж числі, й окремі підприємства на цьому напрямку. Бачимо, ворог останнім часом спрямовує повітряні засоби нападу точково. Так, були й інші регіони, зокрема Житомирська область", - розповів він. 

Обстріл України у ніч на 9 липня

У ніч на 9 липня російські терористи вдались до найсильнішого комбінованого удару по Україні, запустивши 741 засіб повітряного нападу:

  • 728 ударних БпЛА типу Shahed й дронів-імітаторів;
  • сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, ППО знешкодила 718 засобів повітряного нападу.

Детальніше про атаку на Луцьк - у матеріалі РБК-Україна.

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