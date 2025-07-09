Повітряні сили нічну атаку: однією з головних цілей удару РФ був аеродром

За словами Ігната, загалом Україну атакували трохи більше 300 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed, більшість з яких була успішно знищена ППО.

Зокрема додав, що є певні наслідки від ракет "Кинджал", але далеко не всі вони долетіли до своїх цілей.

"Вже місцева влада повідомила й ми написали офіційне повідомлення, це Волинь й аеродром (куди зосереджено головний удар, - ред.), у тому ж числі, й окремі підприємства на цьому напрямку. Бачимо, ворог останнім часом спрямовує повітряні засоби нападу точково. Так, були й інші регіони, зокрема Житомирська область", - розповів він.