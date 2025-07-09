Воздушные силы ночную атаку: одной из главных целей удара РФ был аэродром

Во время ночного обстрела одной из главных целей для врага был аэродром. В последнее время россияне пытаются атаковать точечно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната в эфире телемарафона.
По словам Игната, в целом Украину атаковали чуть более 300 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed, большинство из которых было успешно уничтожено ПВО.
В частности добавил, что есть определенные последствия от ракет "Кинжал", но далеко не все они долетели до своих целей.
"Уже местные власти сообщили и мы написали официальное сообщение, это Волынь и аэродром (куда сосредоточен главный удар, - ред.), в том же числе, и отдельные предприятия на этом направлении. Видим, враг в последнее время направляет воздушные средства нападения точечно. Да, были и другие регионы, в частности Житомирская область", - рассказал он.
В ночь на 9 июля российские террористы прибегли к сильнейшему комбинированному удару по Украине, запустив 741 средство воздушного нападения:
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, ПВО обезвредила 718 средств воздушного нападения.
Подробнее об атаке на Луцк - в материале РБК-Украина.
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