Повітряні сили нейтралізували понад 80 ворожих дронів: масована атака триває

Україна, Четвер 09 жовтня 2025 09:35
Повітряні сили нейтралізували понад 80 ворожих дронів: масована атака триває Фото: Повітряні сили відбивають атаку ворога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 9 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні, запустивши понад 100 ударних дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

У ніч на 09 жовтня противник атакував 112 ударними дронами типу "Шахед", Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків:

  • Міллерово,
  • Курськ,
  • Шаталово,
  • Приморсько-Ахтарськ.

Як повідомляється, понад 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 87 ворожих безпілотників різних типів.

Однак зафіксовано і влучання 22 ударних дронів на 12 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!", - додали військові.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень. Найбільше ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках, де зафіксовано майже половину від всіх штурмів.

Детальніше про ситуацію на кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Протягом минулої доби російські війська зазнали значних втрат - знищено 1020 окупантів.

Українські захисники також знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, а також 328 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 55 одиниць автомобільної техніки ворога.

