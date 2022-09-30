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Повітряні сили за годину знищили 5 ворожих дронів-камікадзе на півдні України

Фото: Повітряні сили знищили 5 ворожих дронів-камікадзе на півдні України (mil.in.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські системи ППО ввечері 29 вересня збили 5 дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"З 23:00 по 24:00 російські окупаційні війська атакували сімома дронами-камікадзе Shahed-136 південь України", - вказують наші воїни.

П’ять баражуючих боєприпасів було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

  • два - на Одеському напрямку;
  • три - на Миколаївському напрямку.

"Пуски Shahed-136 здійснювались з акваторії Чорного моря", - додали у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про наслідки атаки російських окупантів на Одесу та Миколаїв 29 вересня.

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