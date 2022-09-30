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Воздушные силы за час уничтожили 5 вражеских дронов-камикадзе на юге Украины

Фото: Воздушные силы уничтожили 5 вражеских дронов-камикадзе на юге Украины (mil.in.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские системы ПВО вечером 29 сентября сбили 5 дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"С 23:00 по 24:00 российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе Shahed-136 юг Украины", - указывают наши воины.

Пять баражирующих боеприпасов были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

  • два - на Одесском направлении;
  • три - на Николаевском направлении.

"Пуски Shahed-136 производились из акватории Черного моря", - добавили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о последствиях атаки российских оккупантов на Одессу и Николаев 29 сентября.

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